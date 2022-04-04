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вторник, 5 апреля 2022 года   

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 Наша симпатичная собеседница приехала в Женеву две недели назад из Харькова, оставив должность юриста в международном аэропорту города. Ожидает получения статуса S, который швейцарские власти предоставляют беженцам из Украины. А пока мы сидим в кафе и говорим о том, что было вчера, есть сегодня и будет завтра.

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 С 1 апреля в Швейцарии будут отменены все противоэпидемические меры. В общественном транспорте больше не нужно носить маски, а заболевшие коронавирусом не должны соблюдать режим самоизоляции. Поскольку сегодня еще только 31-е марта, не сомневайтесь - это не розыгрыш!

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