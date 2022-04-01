Главное на сегодня.
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Швейцарский стиль
«Украина стала бронежилетом для Европы»Заррина Салимова, Берн-Женева-Киев
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В Женеве до пятого апреля проходит часовой салон Watches & Wonders. Наталья Ярова, главный редактор единственного украинского часового журнала Watches in Ukraine. Luxe Life и член Академии Женевской премии высокого часового искусства GPHG, должна была бы вместе с другими экспертами быть в эти дни в городе Кальвина. Однако она предпочла остаться в Киеве, где вместо новых моделей часов изучает классы прочности бронежилетных пластин.
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Политика
Информфронт в Украине: как выживают СМИ во время войныОксана Омельченко, Киев
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В швейцарской прессе немало пишут об информационной ситуации в России – между пропагандой и гонениями на либеральные издания. Однако почти нет новостей о том, как приходится нашим коллегам на Украине. Киевский журналист Оксана Омельченко восполняет этот пробел – специально для Нашей Газеты.
Не пора ли упростить натурализацию?Швейцария – одна из европейских стран, где получить гражданство наиболее сложно. Два члена Национального совета решили исправить ситуацию и предложили смягчить некоторые правила натурализации.
Путин – симптом, а не болезньЗнаменитый российский писатель Михаил Шишкин поделился с Нашей Газетой своим видением украинской катастрофы и ее последствий.
Информационная война и ее эхо в ШвейцарииВ прошлую пятницу редактор Нашей Газеты побывала на дискуссии в Швейцарском клубе прессы, впечатлениями от которой делится с читателями.
Как Швейцария принимает украинских беженцевС начала войны более трех миллионов человек бежали из Украины, причем не только в соседние страны, но и в Швейцарию. На сегодняшний день около 10 000 украинских беженцев были зарегистрированы Государственным секретариатом по миграции (SEM), по оценкам которого защиты в стране могут искать еще несколько десятков тысяч украинцев.
Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытияВышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.
Берн принял новые санкции против РоссииФедеральный совет присоединился к очередному раунду санкций, принятых Брюсселем. Теперь швейцарский санкционный список полностью соответствует европейскому. Что это значит для тех, чьи имена перечислены в списке, а также для обычных россиян?