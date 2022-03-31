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пятница, 1 апреля 2022 года   

Главное на сегодня.
Швейцарский стиль

«Украина стала бронежилетом для Европы»

Заррина Салимова, Берн-Женева-Киев

В Женеве до пятого апреля проходит часовой салон Watches & Wonders. Наталья Ярова, главный редактор единственного украинского часового журнала Watches in Ukraine. Luxe Life и член Академии Женевской премии высокого часового искусства GPHG, должна была бы вместе с другими экспертами быть в эти дни в городе Кальвина. Однако она предпочла остаться в Киеве, где вместо новых моделей часов изучает классы прочности бронежилетных пластин.

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Политика

Информфронт в Украине: как выживают СМИ во время войны

Оксана Омельченко, Киев

В швейцарской прессе немало пишут об информационной ситуации в России – между пропагандой и гонениями на либеральные издания. Однако почти нет новостей о том, как приходится нашим коллегам на Украине. Киевский журналист Оксана Омельченко восполняет этот пробел – специально для Нашей Газеты.

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понедельник, 4 апреля 2022 года
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