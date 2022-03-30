Главное на сегодня.
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Политика
Путин – симптом, а не болезньМихаил Шишкин, Цюрих
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Знаменитый российский писатель Михаил Шишкин поделился с Нашей Газетой своим видением украинской катастрофы и ее последствий.
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Жизнь в Швейцарии
О цюрихских кооперативах, экологической крепости над трамвайным депо и швейцарских «коммуналках»Леонид Слонимский, Цюрих
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Мы продолжаем цикл «Архитектурные заметки» Леонида Слонимского, рассказы которого позволяют открыть для себя Швейцарию с неожиданной стороны. На этот раз речь пойдёт о самой основной функции архитектуры – о жилых домах.
Как Швейцария будет интегрировать украинских детей?Вчера представители федеральных и кантональных властей провели пресс-конференцию и рассказали о ситуации с беженцами из Украины. Кроме того, федеральная комиссия по миграции выпустила ряд рекомендаций относительно интеграции украинских школьников в швейцарскую систему образования.
Сovid-19: новые правила въезда в ШвейцариюС 21 марта въезд в Швейцарскую Конфедерацию из третьей страны возможен не только для вакцинированных, но и для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию.
Не пора ли упростить натурализацию?Швейцария – одна из европейских стран, где получить гражданство наиболее сложно. Два члена Национального совета решили исправить ситуацию и предложили смягчить некоторые правила натурализации.
Как Швейцария принимает украинских беженцевС начала войны более трех миллионов человек бежали из Украины, причем не только в соседние страны, но и в Швейцарию. На сегодняшний день около 10 000 украинских беженцев были зарегистрированы Государственным секретариатом по миграции (SEM), по оценкам которого защиты в стране могут искать еще несколько десятков тысяч украинцев.
Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытияВышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.
Берн принял новые санкции против РоссииФедеральный совет присоединился к очередному раунду санкций, принятых Брюсселем. Теперь швейцарский санкционный список полностью соответствует европейскому. Что это значит для тех, чьи имена перечислены в списке, а также для обычных россиян?