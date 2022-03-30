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среда, 30 марта 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Путин – симптом, а не болезнь

Михаил Шишкин, Цюрих

Знаменитый российский писатель Михаил Шишкин поделился с Нашей Газетой своим видением украинской катастрофы и ее последствий.

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Жизнь в Швейцарии

О цюрихских кооперативах, экологической крепости над трамвайным депо и швейцарских «коммуналках»

Леонид Слонимский, Цюрих

Мы продолжаем цикл «Архитектурные заметки» Леонида Слонимского, рассказы которого позволяют открыть для себя Швейцарию с неожиданной стороны. На этот раз речь пойдёт о самой основной функции архитектуры – о жилых домах.

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Показ фильма Олега Сенцова в Женеве | Projection du film d’Oleg Sentsov à Genève
понедельник, 4 апреля 2022 года
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Как Швейцария будет интегрировать украинских детей?

 Вчера представители федеральных и кантональных властей провели пресс-конференцию и рассказали о ситуации с беженцами из Украины. Кроме того, федеральная комиссия по миграции выпустила ряд рекомендаций относительно интеграции украинских школьников в швейцарскую систему образования.

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Как Швейцария принимает украинских беженцев

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