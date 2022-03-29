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вторник, 29 марта 2022 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

«Маленькие люди в этой войне остаются большими людьми»

Заррина Салимова, Берн

Читательница Нашей Газеты Ольга Дюрст рассказала о том, как с помощью незнакомого россиянина смогла организовать эвакуацию своих родителей из Днепропетровской области.

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Здоровье

Моноклональные антитела против COVID-19 для лиц из группы риска

Иван Грезин, Женева

Благодаря новым моноклональным антителам, исследователи из Женевского университетского госпиталя (HUG) пытаются предотвратить тяжелые формы заболевания коронавирусом. Речь идёт об инновационных методах лечения, предназначенных для лиц из групп риска, например, для людей с ослабленным иммунитетом или для непривитых.

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Показ фильма Олега Сенцова в Женеве | Projection du film d’Oleg Sentsov à Genève
понедельник, 4 апреля 2022 года
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Как Швейцария будет интегрировать украинских детей?

 Вчера представители федеральных и кантональных властей провели пресс-конференцию и рассказали о ситуации с беженцами из Украины. Кроме того, федеральная комиссия по миграции выпустила ряд рекомендаций относительно интеграции украинских школьников в швейцарскую систему образования.

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