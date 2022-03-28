Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
«Маленькие люди в этой войне остаются большими людьми»Заррина Салимова, Берн
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Читательница Нашей Газеты Ольга Дюрст рассказала о том, как с помощью незнакомого россиянина смогла организовать эвакуацию своих родителей из Днепропетровской области.
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Здоровье
Моноклональные антитела против COVID-19 для лиц из группы рискаИван Грезин, Женева
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Благодаря новым моноклональным антителам, исследователи из Женевского университетского госпиталя (HUG) пытаются предотвратить тяжелые формы заболевания коронавирусом. Речь идёт об инновационных методах лечения, предназначенных для лиц из групп риска, например, для людей с ослабленным иммунитетом или для непривитых.
Как Швейцария будет интегрировать украинских детей?Вчера представители федеральных и кантональных властей провели пресс-конференцию и рассказали о ситуации с беженцами из Украины. Кроме того, федеральная комиссия по миграции выпустила ряд рекомендаций относительно интеграции украинских школьников в швейцарскую систему образования.
Швейцарские связи зятя Сергея ЛавроваКак сообщает RTS, находящегося под санкциями Александра Винокурова, супруга дочери российского министра иностранных дел, многое связывает с Женевой.
Сovid-19: новые правила въезда в ШвейцариюС 21 марта въезд в Швейцарскую Конфедерацию из третьей страны возможен не только для вакцинированных, но и для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию.
Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытияВышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.
Берн принял новые санкции против РоссииФедеральный совет присоединился к очередному раунду санкций, принятых Брюсселем. Теперь швейцарский санкционный список полностью соответствует европейскому. Что это значит для тех, чьи имена перечислены в списке, а также для обычных россиян?
Как Швейцария принимает украинских беженцевС начала войны более трех миллионов человек бежали из Украины, причем не только в соседние страны, но и в Швейцарию. На сегодняшний день около 10 000 украинских беженцев были зарегистрированы Государственным секретариатом по миграции (SEM), по оценкам которого защиты в стране могут искать еще несколько десятков тысяч украинцев.