Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Как Швейцария будет интегрировать украинских детей?Заррина Салимова, Берн
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Вчера представители федеральных и кантональных властей провели пресс-конференцию и рассказали о ситуации с беженцами из Украины. Кроме того, федеральная комиссия по миграции выпустила ряд рекомендаций относительно интеграции украинских школьников в швейцарскую систему образования.
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Культура
«Дело» Анастасии КобекинойНадежда Сикорская, Женева
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В кризисных ситуациях каждое неловкое действие, каждое неосторожное слово, не говоря уже о заведомой дезинформации – взрывоопасны. Давайте правильно расставлять акценты.
Как Швейцария принимает украинских беженцевС начала войны более трех миллионов человек бежали из Украины, причем не только в соседние страны, но и в Швейцарию. На сегодняшний день около 10 000 украинских беженцев были зарегистрированы Государственным секретариатом по миграции (SEM), по оценкам которого защиты в стране могут искать еще несколько десятков тысяч украинцев.
Роман Абрамович и Швейцария: от любви до ненавистиСамый, наверное, медийный российский олигарх долго боролся за то, чтобы швейцарская федеральная полиция сняла с него подозрения в противозаконной деятельности. В итоге он не был признан виновным по суду, но вновь столкнулся с ограничениями в правах.
Швейцарские связи зятя Сергея ЛавроваКак сообщает RTS, находящегося под санкциями Александра Винокурова, супруга дочери российского министра иностранных дел, многое связывает с Женевой.
Берн принял новые санкции против РоссииФедеральный совет присоединился к очередному раунду санкций, принятых Брюсселем. Теперь швейцарский санкционный список полностью соответствует европейскому. Что это значит для тех, чьи имена перечислены в списке, а также для обычных россиян?
Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытияВышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.
Как Швейцария принимает украинских беженцевС начала войны более трех миллионов человек бежали из Украины, причем не только в соседние страны, но и в Швейцарию. На сегодняшний день около 10 000 украинских беженцев были зарегистрированы Государственным секретариатом по миграции (SEM), по оценкам которого защиты в стране могут искать еще несколько десятков тысяч украинцев.