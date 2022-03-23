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четверг, 24 марта 2022 года   

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Здоровье

Сovid-19: новые правила въезда в Швейцарию

Заррина Салимова, Берн

С 21 марта въезд в Швейцарскую Конфедерацию из третьей страны возможен не только для вакцинированных, но и для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию.

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Экономика

Швейцария без российского тепла?

Иван Грезин, Цюрих-Берн

Сейчас Швейцария и некоторые другие европейские страны стоят перед политико-экономической дилеммой ‒ как обогревать дома и ездить на автомобилях без «русского тепла», то есть без газа и нефти, идущих из подсанкционной и воюющей России.

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