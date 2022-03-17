Главное на сегодня.
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Экономика
Берн принял новые санкции против РоссииЗаррина Салимова, Берн
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Федеральный совет присоединился к очередному раунду санкций, принятых Брюсселем. Теперь швейцарский санкционный список полностью соответствует европейскому. Что это значит для тех, чьи имена перечислены в списке, а также для обычных россиян?
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Жизнь в Швейцарии
Миссия Украинской Народной Республики и украинские беженцы в Швейцарии: как это было сто лет назадИван Грезин, Берн
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Исследовательское любопытство, помноженное на чисто практическое желание узнать, что предпринималось для приема беженцев век назад, привели автора в Федеральный архив в Берне.
Украинские беженцы в ШвейцарииФедеральный совет активировал статус защиты S для украинцев. Что это значит на практике?
Должна ли Швейцария вооружаться?Первая за долгое время война на европейском континенте заставила многие страны задуматься об усилении оборонного потенциала. Не стала исключением и Швейцария.
Умы России против войныРаскол, наблюдающийся в российском обществе, коснулся научно-образовательной сферы и перетек в Швейцарию.
Украинские беженцы в ШвейцарииФедеральный совет активировал статус защиты S для украинцев. Что это значит на практике?
«Играть на руку агрессору – это не нейтрально»Федеральный совет решил принять пакеты санкций, введенные Брюсселем 23 и 25 февраля. Активы перечисленных в санкционных списках физических и юридических лиц заморожены. Финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова были введены без промедления.
Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытияВышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.