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четверг, 17 марта 2022 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Берн принял новые санкции против России

Заррина Салимова, Берн

Федеральный совет присоединился к очередному раунду санкций, принятых Брюсселем. Теперь швейцарский санкционный список полностью соответствует европейскому. Что это значит для тех, чьи имена перечислены в списке, а также для обычных россиян?

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Жизнь в Швейцарии

Миссия Украинской Народной Республики и украинские беженцы в Швейцарии: как это было сто лет назад

Иван Грезин, Берн

Исследовательское любопытство, помноженное на чисто практическое желание узнать, что предпринималось для приема беженцев век назад, привели автора в Федеральный архив в Берне.

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