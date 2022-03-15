Главное на сегодня.
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Политика
Готова ли Швейцария к кибервойне?Заррина Салимова, Берн
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По оценкам экспертов, сайты швейцарских органов власти и финансовых учреждений могут стать мишенью хакеров, «мстящих» за введеные Федеральным советом санкции. Обычным интернет-пользователям также не стоит терять бдительность, чтобы не попасться на удочку интернет-мошенников.
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Жизнь в Швейцарии
О швейцарской архитектуре, попытке определения красоты и часовне-лавинорезеЛеонид Слонимский, Цюрих
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Мы продолжаем столь полюбившийся многим цикл «Архитектурные заметки» Леонида Слонимского, в дух которого время вносит свои коррективы.
Украинские беженцы в ШвейцарииФедеральный совет активировал статус защиты S для украинцев. Что это значит на практике?
Санкции и нейтралитетКак повлияют санкции, принятые Федеральным советом в отношении России, на швейцарский нейтралитет? Означает ли это, что Швейцария отступила от своей прежней осторожной политики? Сможет ли Берн теперь выступать посредником между Москвой и Киевом? Этим и другим вопросам была посвящена дискуссия, состоявшаяся в среду в Швейцарском клубе прессы.
Должна ли Швейцария вооружаться?Первая за долгое время война на европейском континенте заставила многие страны задуматься об усилении оборонного потенциала. Не стала исключением и Швейцария.
«Играть на руку агрессору – это не нейтрально»Федеральный совет решил принять пакеты санкций, введенные Брюсселем 23 и 25 февраля. Активы перечисленных в санкционных списках физических и юридических лиц заморожены. Финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова были введены без промедления.
Украинские беженцы в ШвейцарииФедеральный совет активировал статус защиты S для украинцев. Что это значит на практике?
Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытияВышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.