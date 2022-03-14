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понедельник, 14 марта 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Украинские беженцы в Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

Федеральный совет активировал статус защиты S для украинцев. Что это значит на практике?

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Образование и наука

Умы России против войны

надежда Сикорская, Женева

Раскол, наблюдающийся в российском обществе, коснулся научно-образовательной сферы и перетек в Швейцарию. 

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