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четверг, 10 марта 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Санкции и нейтралитет

Заррина Салимова, Женева

Как повлияют санкции, принятые Федеральным советом в отношении России, на швейцарский нейтралитет? Означает ли это, что Швейцария отступила от своей прежней осторожной политики? Сможет ли Берн теперь выступать посредником между Москвой и Киевом? Этим и другим вопросам была посвящена дискуссия, состоявшаяся в среду в Швейцарском клубе прессы.

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Жизнь в Швейцарии

Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытия

Иван Грезин, Берн

Вышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.

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Санкции и нейтралитет

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