Главное на сегодня.
|
Политика
Санкции и нейтралитетЗаррина Салимова, Женева
подробнее
Как повлияют санкции, принятые Федеральным советом в отношении России, на швейцарский нейтралитет? Означает ли это, что Швейцария отступила от своей прежней осторожной политики? Сможет ли Берн теперь выступать посредником между Москвой и Киевом? Этим и другим вопросам была посвящена дискуссия, состоявшаяся в среду в Швейцарском клубе прессы.
|
Жизнь в Швейцарии
Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытияИван Грезин, Берн
подробнее
Вышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.
«Есть те, кто помогают, и те, кто разжигают ненависть»Читательница Нашей Газеты Елена Эрнст рассказала о своем опыте оказания помощи Украине из Женевы.
«С кем вы, мастера культуры?»Разные подходы к применению принятых против России санкций вызвали в памяти знаменитую статью Максима Горького и навели на размышления, которыми мы хотим с вами поделиться.
Как в Берне помогают Украине?На бернском складе, расположенном по адресу Fischermättelistrasse 6, волонтеры из самых разных стран вместе организуют гуманитарную помощь украинцам. Репортаж корреспондента Нашей Газеты.
«Играть на руку агрессору – это не нейтрально»Федеральный совет решил принять пакеты санкций, введенные Брюсселем 23 и 25 февраля. Активы перечисленных в санкционных списках физических и юридических лиц заморожены. Финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова были введены без промедления.
«Есть те, кто помогают, и те, кто разжигают ненависть»Читательница Нашей Газеты Елена Эрнст рассказала о своем опыте оказания помощи Украине из Женевы.
Санкции и нейтралитетКак повлияют санкции, принятые Федеральным советом в отношении России, на швейцарский нейтралитет? Означает ли это, что Швейцария отступила от своей прежней осторожной политики? Сможет ли Берн теперь выступать посредником между Москвой и Киевом? Этим и другим вопросам была посвящена дискуссия, состоявшаяся в среду в Швейцарском клубе прессы.