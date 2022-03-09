Главное на сегодня.
«Есть те, кто помогают, и те, кто разжигают ненависть»Читательница Нашей Газеты Елена Эрнст рассказала о своем опыте оказания помощи Украине из Женевы.
Экономические последствия войныКак международные санкции повлияют на экономику России и тех стран, которые их ввели?
«С кем вы, мастера культуры?»Разные подходы к применению принятых против России санкций вызвали в памяти знаменитую статью Максима Горького и навели на размышления, которыми мы хотим с вами поделиться.
«Играть на руку агрессору – это не нейтрально»Федеральный совет решил принять пакеты санкций, введенные Брюсселем 23 и 25 февраля. Активы перечисленных в санкционных списках физических и юридических лиц заморожены. Финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова были введены без промедления.
«У войны не женское лицо»Название документально-очерковой книги белорусской писательницы Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года, показалось нам наиболее точно отражающим то, что мы хотим сказать нашим читательницам в этот совсем не праздничный день.
«Есть те, кто помогают, и те, кто разжигают ненависть»Читательница Нашей Газеты Елена Эрнст рассказала о своем опыте оказания помощи Украине из Женевы.