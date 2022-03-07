Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Как в Берне помогают Украине?Заррина Салимова, Берн
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На бернском складе, расположенном по адресу Fischermättelistrasse 6, волонтеры из самых разных стран вместе организуют гуманитарную помощь украинцам. Репортаж корреспондента Нашей Газеты.
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Культура
«С кем вы, мастера культуры?»Надежда Сикорская, Женева
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Разные подходы к применению принятых против России санкций вызвали в памяти знаменитую статью Максима Горького и навели на размышления, которыми мы хотим с вами поделиться.
О предлогах и поводахВ дни, когда между Россией и Украиной идет война, мы призываем нашу многонациональную читательскую аудиторию оставаться Людьми.
«Есть те, кто помогают, и те, кто разжигают ненависть»Читательница Нашей Газеты Елена Эрнст рассказала о своем опыте оказания помощи Украине из Женевы.
Экономические последствия войныКак международные санкции повлияют на экономику России и тех стран, которые их ввели?
Экономика люкса: кто сегодня покупает предметы роскоши?Банхофштрассе в Цюрихе или рю дю Рон в Женеве – одни из самых дорогих торговых улиц Европы, хотя в мировом масштабе они уступают Нью-Йорку, Лондону и Гонконгу. Швейцарцы лидируют по многим позициям: прямая демократия, железнодорожное сообщение, сыры. Но особым спросом пользуется швейцарский люкс. Наша Газета разбирается, чем люкс отличается от моды, и кто теперь скупает швейцарские бренды.
«Есть те, кто помогают, и те, кто разжигают ненависть»Читательница Нашей Газеты Елена Эрнст рассказала о своем опыте оказания помощи Украине из Женевы.
«Играть на руку агрессору – это не нейтрально»Федеральный совет решил принять пакеты санкций, введенные Брюсселем 23 и 25 февраля. Активы перечисленных в санкционных списках физических и юридических лиц заморожены. Финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова были введены без промедления.