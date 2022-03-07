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понедельник, 7 марта 2022 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Как в Берне помогают Украине?

Заррина Салимова, Берн

На бернском складе, расположенном по адресу Fischermättelistrasse 6, волонтеры из самых разных стран вместе организуют гуманитарную помощь украинцам. Репортаж корреспондента Нашей Газеты.

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Культура

«С кем вы, мастера культуры?»

Надежда Сикорская, Женева

Разные подходы к применению принятых против России санкций вызвали в памяти знаменитую статью Максима Горького и навели на размышления, которыми мы хотим с вами поделиться.

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