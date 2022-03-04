Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
«Есть те, кто помогают, и те, кто разжигают ненависть»Заррина Салимова, Женева
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Читательница Нашей Газеты Елена Эрнст рассказала о своем опыте оказания помощи Украине из Женевы.
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Культура
Искусство против насилияНадежда Сикорская, Женева
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До вечера воскресенья в Женеве проходит международный салон современного искусства artgenève, дающий возможность оценить ситуацию на рынке и просто расслабиться.
Присоединится ли Швейцария к санкциям против России?Брюссель ожидает, что Берн последует европейским санкциям в полном объеме. Какие экономические последствия это будет иметь для России?
«Играть на руку агрессору – это не нейтрально»Федеральный совет решил принять пакеты санкций, введенные Брюсселем 23 и 25 февраля. Активы перечисленных в санкционных списках физических и юридических лиц заморожены. Финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова были введены без промедления.
О предлогах и поводахВ дни, когда между Россией и Украиной идет война, мы призываем нашу многонациональную читательскую аудиторию оставаться Людьми.
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
«Играть на руку агрессору – это не нейтрально»Федеральный совет решил принять пакеты санкций, введенные Брюсселем 23 и 25 февраля. Активы перечисленных в санкционных списках физических и юридических лиц заморожены. Финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова были введены без промедления.
«Есть те, кто помогают, и те, кто разжигают ненависть»Читательница Нашей Газеты Елена Эрнст рассказала о своем опыте оказания помощи Украине из Женевы.