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пятница, 4 марта 2022 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

«Есть те, кто помогают, и те, кто разжигают ненависть»

Заррина Салимова, Женева

Читательница Нашей Газеты Елена Эрнст рассказала о своем опыте оказания помощи Украине из Женевы.

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Культура

Искусство против насилия

Надежда Сикорская, Женева

До вечера воскресенья в Женеве проходит международный салон современного искусства artgenève, дающий возможность оценить ситуацию на рынке и просто расслабиться.

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«Играть на руку агрессору – это не нейтрально»

 Федеральный совет решил принять пакеты санкций, введенные Брюсселем 23 и 25 февраля. Активы перечисленных в санкционных списках физических и юридических лиц заморожены. Финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова были введены без промедления.

Всего просмотров: 1,608

«Есть те, кто помогают, и те, кто разжигают ненависть»

 Читательница Нашей Газеты Елена Эрнст рассказала о своем опыте оказания помощи Украине из Женевы.

Всего просмотров: 557
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