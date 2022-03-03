Главное на сегодня.
«Нейтралитет не значит безразличие»В четверг Федеральный совет собрался на внеочередное заседание, после которого президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис выступил перед прессой и представил последние решения правительства по российско-украинского конфликту.
Присоединится ли Швейцария к санкциям против России?Брюссель ожидает, что Берн последует европейским санкциям в полном объеме. Какие экономические последствия это будет иметь для России?
«Играть на руку агрессору – это не нейтрально»Федеральный совет решил принять пакеты санкций, введенные Брюсселем 23 и 25 февраля. Активы перечисленных в санкционных списках физических и юридических лиц заморожены. Финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова были введены без промедления.
О предлогах и поводахВ дни, когда между Россией и Украиной идет война, мы призываем нашу многонациональную читательскую аудиторию оставаться Людьми.
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
«Играть на руку агрессору – это не нейтрально»Федеральный совет решил принять пакеты санкций, введенные Брюсселем 23 и 25 февраля. Активы перечисленных в санкционных списках физических и юридических лиц заморожены. Финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова были введены без промедления.