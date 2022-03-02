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среда, 2 марта 2022 года   

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Надежда Сикорская, Женева

В дни, когда между Россией и Украиной идет война, мы призываем нашу многонациональную читательскую аудиторию оставаться Людьми.

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Азиз Шохакимов и Бехзод Абдураимов: двойной портрет

Надежда Сикорская, Женева

Премьера! Впервые в истории Оркестра Романдской Швейцарии на сцены Женевы и Лозанны с коллективом выйдут два ярких музыканта из Узбекистана – дирижер Азиз Шохакимов и пианист Бехзод Абдураимов.

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