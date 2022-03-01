Главное на сегодня.
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Политика
«Играть на руку агрессору – это не нейтрально»Заррина Салимова, Берн
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Федеральный совет решил принять пакеты санкций, введенные Брюсселем 23 и 25 февраля. Активы перечисленных в санкционных списках физических и юридических лиц заморожены. Финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова были введены без промедления.
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Образование и наука
Швейцария расширяет сотрудничество в сфере образованияЛейла Бабаева, Берн
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Правительство Конфедерации приняло постановление о Федеральном законе о международном сотрудничестве и мобильности в сфере образования. И постановление, и закон вступят в силу 1 апреля 2022 года. Что это означает на практике?
Дипломатический матСделанное в прошлый понедельник президентом России Владимиром Путиным заявление о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик взбудоражило общественное мнение всего мира, включая Швейцарию. Но в чем конкретно состоит ответ нейтральной страны?
«Нейтралитет не значит безразличие»В четверг Федеральный совет собрался на внеочередное заседание, после которого президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис выступил перед прессой и представил последние решения правительства по российско-украинского конфликту.
Упрощенная натурализация оказалась слишком сложнойКомиссия по миграции предлагает упростить критерии получения швейцарского гражданства для внуков иммигрантов.
Присоединится ли Швейцария к санкциям против России?Брюссель ожидает, что Берн последует европейским санкциям в полном объеме. Какие экономические последствия это будет иметь для России?
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
«Играть на руку агрессору – это не нейтрально»Федеральный совет решил принять пакеты санкций, введенные Брюсселем 23 и 25 февраля. Активы перечисленных в санкционных списках физических и юридических лиц заморожены. Финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова были введены без промедления.