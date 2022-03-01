Образование и наука Швейцария расширяет сотрудничество в сфере образования Лейла Бабаева, Берн Правительство Конфедерации приняло постановление о Федеральном законе о международном сотрудничестве и мобильности в сфере образования. И постановление, и закон вступят в силу 1 апреля 2022 года. Что это означает на практике? подробнее