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вторник, 1 марта 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

«Играть на руку агрессору – это не нейтрально»

Заррина Салимова, Берн

Федеральный совет решил принять пакеты санкций, введенные Брюсселем 23 и 25 февраля. Активы перечисленных в санкционных списках физических и юридических лиц заморожены. Финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова были введены без промедления.

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Образование и наука

Швейцария расширяет сотрудничество в сфере образования

Лейла Бабаева, Берн

Правительство Конфедерации приняло постановление о Федеральном законе о международном сотрудничестве и мобильности в сфере образования. И постановление, и закон вступят в силу 1 апреля 2022 года. Что это означает на практике?

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«Играть на руку агрессору – это не нейтрально»

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