Главное на сегодня.
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Экономика
Присоединится ли Швейцария к санкциям против России?Заррина Салимова, Берн
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Брюссель ожидает, что Берн последует европейским санкциям в полном объеме. Какие экономические последствия это будет иметь для России?
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Политика
«Это не моя война»Гузель Яхина , Москва
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Известная российская писательница Гузель Яхина, за творчеством которой Наша Газета внимательно следит уже несколько лет, поделилась своими чувствами и мыслями о происходящем с нашими читателями.
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Жизнь в Швейцарии
Небоскрёб без оконЛеонид Слонимский, Цюрих
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В первом очерке из цикла «Архитектурные заметки» Леонид Слонимский писал о чудесных традиционных «деревенских палаццо» региона Энгадин. На этот раз речь пойдёт о полностью противоположном им по духу и эстетике здании.
Дипломатический матСделанное в прошлый понедельник президентом России Владимиром Путиным заявление о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик взбудоражило общественное мнение всего мира, включая Швейцарию. Но в чем конкретно состоит ответ нейтральной страны?
«Нейтралитет не значит безразличие»В четверг Федеральный совет собрался на внеочередное заседание, после которого президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис выступил перед прессой и представил последние решения правительства по российско-украинского конфликту.
Упрощенная натурализация оказалась слишком сложнойКомиссия по миграции предлагает упростить критерии получения швейцарского гражданства для внуков иммигрантов.
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
Стипендия за хорошие оценкиСо следующего учебного года Цюрихский университет будет поощрять самых талантливых студентов стипендиями в размере 10 000 франков в семестр. В рамках пилотного проекта финансовую поддержку получат 20 учащихся.
Присоединится ли Швейцария к санкциям против России?Брюссель ожидает, что Берн последует европейским санкциям в полном объеме. Какие экономические последствия это будет иметь для России?