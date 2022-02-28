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понедельник, 28 февраля 2022 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Присоединится ли Швейцария к санкциям против России?

Заррина Салимова, Берн

Брюссель ожидает, что Берн последует европейским санкциям в полном объеме. Какие экономические последствия это будет иметь для России?

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Политика

«Это не моя война»

Гузель Яхина , Москва

Известная российская писательница Гузель Яхина, за творчеством которой Наша Газета внимательно следит уже несколько лет, поделилась своими чувствами и мыслями о происходящем с нашими читателями.

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Жизнь в Швейцарии

Небоскрёб без окон

Леонид Слонимский, Цюрих

В первом очерке из цикла «Архитектурные заметки» Леонид Слонимский писал о чудесных традиционных «деревенских палаццо» региона Энгадин. На этот раз речь пойдёт о полностью противоположном им по духу и эстетике здании.

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