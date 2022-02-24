Главное на сегодня.
Дипломатический матСделанное в прошлый понедельник президентом России Владимиром Путиным заявление о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик взбудоражило общественное мнение всего мира, включая Швейцарию. Но в чем конкретно состоит ответ нейтральной страны?
Богатые и бедные в ШвейцарииКонфедерация может похвастаться более высоким уровнем жизни, чем соседние страны и большинство государств ЕС. Однако, по данным статистики за 2020 год, около 720 000 человек в Швейцарии жили в условиях бедности.
Александра Довгань, взрослеющий вундеркинд1 марта в женевском Виктория-холле выступит молодая российская пианистка, блестящее будущее которой предсказал сам Григорий Соколов.
Стипендия за хорошие оценкиСо следующего учебного года Цюрихский университет будет поощрять самых талантливых студентов стипендиями в размере 10 000 франков в семестр. В рамках пилотного проекта финансовую поддержку получат 20 учащихся.
Дипломатический матСделанное в прошлый понедельник президентом России Владимиром Путиным заявление о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик взбудоражило общественное мнение всего мира, включая Швейцарию. Но в чем конкретно состоит ответ нейтральной страны?
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.