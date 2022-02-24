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четверг, 24 февраля 2022 года   

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Швейцарская, теплая, экологичная

 Сегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.

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