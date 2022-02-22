Главное на сегодня.
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Экономика
«Секреты Credit Suisse»Заррина Салимова, Цюрих
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Журналисты-расследователи выяснили, что один из крупнейших швейцарских банков на протяжении десятилетий мог хранить миллиардные состояния криминального или незаконного происхождения. В досье «Секреты Credit Suisse» фигурируют и «наши» имена, привлекшие особое внимание редакции.
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Экономика
Доходы швейцарцев и лыжный спортЛейла Бабаева, Вербье-Кран-Монтана-Энгадин
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Треть населения Конфедерации регулярно катается на лыжах, в основном это люди с большими доходами, отмечается в исследовании «Спорт в Швейцарии 2020» (франц.: Sport Suisse 2020), опубликованном федеральным управлением спорта (OFSPO/BASPO). Рассказываем подробно.
Covid-19: прощайте, маски и «санитарные паспорта»С сегодняшнего дня в Швейцарии отменены практически все противоэпидемические ограничения.
Наркотрафик в Швейцарии во время пандемииВ последние месяцы в Конфедерации растут объемы изъятых в аэропортах наркотиков, информирует телерадиокомпания RTS. Но повлияла ли пандемия на объем трафика в целом?
Богатые и бедные в ШвейцарииКонфедерация может похвастаться более высоким уровнем жизни, чем соседние страны и большинство государств ЕС. Однако, по данным статистики за 2020 год, около 720 000 человек в Швейцарии жили в условиях бедности.
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
Стипендия за хорошие оценкиСо следующего учебного года Цюрихский университет будет поощрять самых талантливых студентов стипендиями в размере 10 000 франков в семестр. В рамках пилотного проекта финансовую поддержку получат 20 учащихся.
Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии?В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.