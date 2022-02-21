Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Виктор Вексельберг против PostfinanceЗаррина Салимова, Берн
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Российский олигарх выиграл суд против швейцарского банка, который неправомерно закрыл его счет.
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Экономика
Драгоценные металлы как непреходящая ценностьНадежда Сикорская, Женева
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В смутные, нестабильные времена опытные люди избегают рискованных операций и вкладывают в то, что никогда не подведет – в серебро и золото. Но как конкретно это сделать?
Covid-19: прощайте, маски и «санитарные паспорта»С сегодняшнего дня в Швейцарии отменены практически все противоэпидемические ограничения.
Стипендия за хорошие оценкиСо следующего учебного года Цюрихский университет будет поощрять самых талантливых студентов стипендиями в размере 10 000 франков в семестр. В рамках пилотного проекта финансовую поддержку получат 20 учащихся.
Наркотрафик в Швейцарии во время пандемииВ последние месяцы в Конфедерации растут объемы изъятых в аэропортах наркотиков, информирует телерадиокомпания RTS. Но повлияла ли пандемия на объем трафика в целом?
Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии?В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.
Стипендия за хорошие оценкиСо следующего учебного года Цюрихский университет будет поощрять самых талантливых студентов стипендиями в размере 10 000 франков в семестр. В рамках пилотного проекта финансовую поддержку получат 20 учащихся.
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.