Экономика Драгоценные металлы как непреходящая ценность Надежда Сикорская, Женева В смутные, нестабильные времена опытные люди избегают рискованных операций и вкладывают в то, что никогда не подведет – в серебро и золото. Но как конкретно это сделать? подробнее