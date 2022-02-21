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19.02.2022 - 19:39Lufthansа и SWISS приостанавливают полеты на Украину

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Виктор Вексельберг против Postfinance

Заррина Салимова, Берн

Российский олигарх выиграл суд против швейцарского банка, который неправомерно закрыл его счет.

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Экономика

Драгоценные металлы как непреходящая ценность

Надежда Сикорская, Женева

В смутные, нестабильные времена опытные люди избегают рискованных операций и вкладывают в то, что никогда не подведет – в серебро и золото. Но как конкретно это сделать?

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