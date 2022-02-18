Экономика Богатые и бедные в Швейцарии Заррина Салимова, Берн Конфедерация может похвастаться более высоким уровнем жизни, чем соседние страны и большинство государств ЕС. Однако, по данным статистики за 2020 год, около 720 000 человек в Швейцарии жили в условиях бедности. подробнее