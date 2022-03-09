Евгений Кисин и Андраш Шифф

16 марта в Цюрихе и 19-го в Базеле выдающиеся пианисты современности исполнят фортепианные дуэты Моцарта, Шумана, Сметаны и Дворжака. Подробности здесь.
Le 16 mars à Zurich et le 19 mars à Bâle deux grands pianistes de nos jours, Evgeny Kissin et Sir András Schiff, interprèteront les œuvres pour deux pianos de Mozart, Schumann, Smetana et Dvořák. Les détails.
«Есть те, кто помогают, и те, кто разжигают ненависть»Читательница Нашей Газеты Елена Эрнст рассказала о своем опыте оказания помощи Украине из Женевы.
Экономические последствия войныКак международные санкции повлияют на экономику России и тех стран, которые их ввели?
«С кем вы, мастера культуры?»Разные подходы к применению принятых против России санкций вызвали в памяти знаменитую статью Максима Горького и навели на размышления, которыми мы хотим с вами поделиться.
«Играть на руку агрессору – это не нейтрально»Федеральный совет решил принять пакеты санкций, введенные Брюсселем 23 и 25 февраля. Активы перечисленных в санкционных списках физических и юридических лиц заморожены. Финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова были введены без промедления.
«У войны не женское лицо»Название документально-очерковой книги белорусской писательницы Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года, показалось нам наиболее точно отражающим то, что мы хотим сказать нашим читательницам в этот совсем не праздничный день.
«Есть те, кто помогают, и те, кто разжигают ненависть»Читательница Нашей Газеты Елена Эрнст рассказала о своем опыте оказания помощи Украине из Женевы.
Добавить комментарий