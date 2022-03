Евгений Кисин и Андраш Шифф

Цюрих-Женева-Базель

Zurich-Genève-Bâle

с 2022-02-17 00:00:00 по 2022-02-17 00:00:00

Le 16 mars à Zurich et le 19 mars à Bâle deux grands pianistes de nos jours, Evgeny Kissin et Sir András Schiff, interprèteront les œuvres pour deux pianos de Mozart, Schumann, Smetana et Dvořák. Les détails.