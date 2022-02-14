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Образование и наука
Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии?Заррина Салимова, Берн
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В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.
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Политика
Одно «да» и тройное «нет»Лейла Бабаева, Берн
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13 февраля народ Швейцарии проголосовал по четырем вопросам: запрет экспериментов на животных, защита детей и молодежи от рекламы табака, изменение в законе о гербовом сборе и меры поддержки СМИ.
Бум на швейцарском рынке недвижимостиИпотечные ставки достигли многолетнего максимума, спрос на элитные дома растет, аренда дорожает – рынок жилья в Конфедерации переживает всплеск.
Долгосрочные последствия Covid-19Примерно один из пяти заболевших в Швейцарии может страдать от длительного ковида. Что известно о постковидном синдроме на настоящий момент? И где можно получить консультацию по этому вопросу?
Швейцарские карнавалы в 2022 годуМузыка, танцы, невероятные маски и костюмы, развлечения для больших и маленьких – в Швейцарии наступает пора карнавалов.
Как отметить День святого Валентина?Как провести День всех влюбленных? Что подарить второй половинке? Чем удивить любимых?
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии?В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.