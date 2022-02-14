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понедельник, 14 февраля 2022 года   

Главное на сегодня.
Образование и наука

Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии?

Заррина Салимова, Берн

В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.

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Политика

Одно «да» и тройное «нет»

Лейла Бабаева, Берн

13 февраля народ Швейцарии проголосовал по четырем вопросам: запрет экспериментов на животных, защита детей и молодежи от рекламы табака, изменение в законе о гербовом сборе и меры поддержки СМИ.

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Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии?

 В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.

Всего просмотров: 324
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