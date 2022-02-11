Главное на сегодня.
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Культура
Ай Вэйвэй: «Тысяча лет радостей и печалей»Надежда Сикорская, Лозанна
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Один из самых знаменитых художников и борцов за права человека современности провел в Швейцарии чуть больше суток, но редактору Нашей Газеты удалось побывать на встрече с ним в Кантональном музее изобразительных искусств Лозанны.
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Швейцарский стиль
Как отметить День святого Валентина?Заррина Салимова, Женева
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Как провести День всех влюбленных? Что подарить второй половинке? Чем удивить любимых?
Бум на швейцарском рынке недвижимостиИпотечные ставки достигли многолетнего максимума, спрос на элитные дома растет, аренда дорожает – рынок жилья в Конфедерации переживает всплеск.
Долгосрочные последствия Covid-19Примерно один из пяти заболевших в Швейцарии может страдать от длительного ковида. Что известно о постковидном синдроме на настоящий момент? И где можно получить консультацию по этому вопросу?
Москва ожидает ответа от БернаВ пятницу 4 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров направил письмо президенту Швейцарии Иньяцио Кассису с просьбой разъяснить позицию Конфедерации по вопросам европейской безопасности и расширения НАТО на восток.
Бум на швейцарском рынке недвижимостиИпотечные ставки достигли многолетнего максимума, спрос на элитные дома растет, аренда дорожает – рынок жилья в Конфедерации переживает всплеск.
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
Cамый красивый восход солнца в ШвейцарииМы продолжаем рассказывать об истории туризма в Швейцарии благодаря интересным находкам нашего постоянного автора Натальи Бегловой.