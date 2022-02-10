Главное на сегодня.
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Здоровье
Долгосрочные последствия Covid-19Заррина Салимова, Берн
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Примерно один из пяти заболевших в Швейцарии может страдать от длительного ковида. Что известно о постковидном синдроме на настоящий момент? И где можно получить консультацию по этому вопросу?
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Культура
Швейцарские карнавалы в 2022 годуЛейла Бабаева, Базель-Люцерн-Берн-Цюрих
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Музыка, танцы, невероятные маски и костюмы, развлечения для больших и маленьких – в Швейцарии наступает пора карнавалов.
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
Бум на швейцарском рынке недвижимостиИпотечные ставки достигли многолетнего максимума, спрос на элитные дома растет, аренда дорожает – рынок жилья в Конфедерации переживает всплеск.
Швейцарские достопримечательности - Понтий Пилат и драконыВеря в справедливость утверждения Владимира Высоцкого о том, что «лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал», мы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.
Бум на швейцарском рынке недвижимостиИпотечные ставки достигли многолетнего максимума, спрос на элитные дома растет, аренда дорожает – рынок жилья в Конфедерации переживает всплеск.
Cамый красивый восход солнца в ШвейцарииМы продолжаем рассказывать об истории туризма в Швейцарии благодаря интересным находкам нашего постоянного автора Натальи Бегловой.
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.