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четверг, 10 февраля 2022 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Долгосрочные последствия Covid-19

Заррина Салимова, Берн

Примерно один из пяти заболевших в Швейцарии может страдать от длительного ковида. Что известно о постковидном синдроме на настоящий момент? И где можно получить консультацию по этому вопросу?

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Культура

Швейцарские карнавалы в 2022 году

Лейла Бабаева, Базель-Люцерн-Берн-Цюрих

Музыка, танцы, невероятные маски и костюмы, развлечения для больших и маленьких – в Швейцарии наступает пора карнавалов.

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