Наши люди Леван Бердзенишвили и его добрая книга о ГУЛАГе Надежда Сикорская, Женева-Тбилиси Завтра в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга «Святая мгла. Последние дни ГУЛАГа» в переводе Майи Варсимашвили-Рафаэль и Изабель Рибадо Дюма, выпущенная лозаннским издательством Éditions Noir sur Blanc. За несколько дней до этого события мы побеседовали с автором. подробнее