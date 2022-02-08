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среда, 9 февраля 2022 года   

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Экономика

Бум на швейцарском рынке недвижимости

Заррина Салимова, Женева

Ипотечные ставки достигли многолетнего максимума, спрос на элитные дома растет, аренда дорожает – рынок жилья в Конфедерации переживает всплеск.

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Наши люди

Леван Бердзенишвили и его добрая книга о ГУЛАГе

Надежда Сикорская, Женева-Тбилиси

Завтра в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга «Святая мгла. Последние дни ГУЛАГа» в переводе Майи Варсимашвили-Рафаэль и Изабель Рибадо Дюма, выпущенная лозаннским издательством Éditions Noir sur Blanc. За несколько дней до этого события мы побеседовали с автором.

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