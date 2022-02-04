Главное на сегодня.
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Швейцарский стиль
Швейцарская, теплая, экологичнаяЗаррина Салимова, Берн
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Сегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
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Жизнь в Швейцарии
Швейцарские достопримечательности - Понтий Пилат и драконыНаталья Беглова, Люцерн
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Веря в справедливость утверждения Владимира Высоцкого о том, что «лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал», мы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.
Covid-19: Швейцария возвращается к нормальной жизниФедеральный совет отменил карантин и обязательство работать из дома, а также начал консультации о снятии других ограничений, в том числе об отмене «санитарного паспорта».
Наследие госпожи МиннеЦюрихская партия «Альтернативный список» предлагает переименовать мост Рудольфа Бруна и улицу Бруннгассе в честь госпожи Минне и Моисея-Бен-Менахема. За этими именами скрывается трагическая история.
Арендное жилье в Швейцарии: цены растут, но не вездеЗа последние пять лет плата за съемное жилье выросла во многих крупных швейцарских городах, причем больше всего подорожали квартиры в Женеве и Цюрихе. Однако в некоторых небольших городах, таких как Лугано и Биль, арендная плата остается стабильной или даже снижается.
Covid-19: неделя рекордовКоличество зарегистрированных инфекций в Швейцарии продолжает расти, но число госпитализаций остается стабильным и даже снижается. Судя по всему, высокий уровень заболеваемости пока не приводит к перегрузке системы здравоохранения.
Старые швейцарские франки можно будет обменять в любое времяФедеральный совет принял решение об отмене 20-летнего срока обмена вышедших из обращения банкнот. Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года и коснется купюр шестой и последующих серий.
Cамый красивый восход солнца в ШвейцарииМы продолжаем рассказывать об истории туризма в Швейцарии благодаря интересным находкам нашего постоянного автора Натальи Бегловой.