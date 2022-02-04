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пятница, 4 февраля 2022 года   

Главное на сегодня.
Швейцарский стиль

Швейцарская, теплая, экологичная

Заррина Салимова, Берн

Сегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.

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Жизнь в Швейцарии

Швейцарские достопримечательности - Понтий Пилат и драконы

Наталья Беглова, Люцерн

Веря в справедливость утверждения Владимира Высоцкого о том, что «лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал», мы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.

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