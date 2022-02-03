Главное на сегодня.
Денис Мацуев в Цюрихе, Женеве и БазелеРоссийский пианист промчится по Швейцарии с тремя разными концертными программами. Не сомневаемся, что некоторые наши читатели попробуют попасть на все три выступления их любимого исполнителя.
Covid-19: Швейцария возвращается к нормальной жизниФедеральный совет отменил карантин и обязательство работать из дома, а также начал консультации о снятии других ограничений, в том числе об отмене «санитарного паспорта».
Covid-19: неделя рекордовКоличество зарегистрированных инфекций в Швейцарии продолжает расти, но число госпитализаций остается стабильным и даже снижается. Судя по всему, высокий уровень заболеваемости пока не приводит к перегрузке системы здравоохранения.
Covid-19: неделя рекордовКоличество зарегистрированных инфекций в Швейцарии продолжает расти, но число госпитализаций остается стабильным и даже снижается. Судя по всему, высокий уровень заболеваемости пока не приводит к перегрузке системы здравоохранения.
Старые швейцарские франки можно будет обменять в любое времяФедеральный совет принял решение об отмене 20-летнего срока обмена вышедших из обращения банкнот. Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года и коснется купюр шестой и последующих серий.
Cамый красивый восход солнца в ШвейцарииМы продолжаем рассказывать об истории туризма в Швейцарии благодаря интересным находкам нашего постоянного автора Натальи Бегловой.