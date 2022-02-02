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Экономика
Арендное жилье в Швейцарии: цены растут, но не вездеЗаррина Салимова, Женева
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За последние пять лет плата за съемное жилье выросла во многих крупных швейцарских городах, причем больше всего подорожали квартиры в Женеве и Цюрихе. Однако в некоторых небольших городах, таких как Лугано и Биль, арендная плата остается стабильной или даже снижается.
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Образование и наука
Collège du Léman в ковидный периодНадежда Сикорская, Версуа
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Руководитель престижного частного интерната, расположенного в пригороде Женевы, рассказал Нашей Газете, как он, его коллеги и подопечные справляются с переживаемой всеми нами беспрецедентной ситуацией.
Денис Мацуев в Цюрихе, Женеве и БазелеРоссийский пианист промчится по Швейцарии с тремя разными концертными программами. Не сомневаемся, что некоторые наши читатели попробуют попасть на все три выступления их любимого исполнителя.
Covid-19: неделя рекордовКоличество зарегистрированных инфекций в Швейцарии продолжает расти, но число госпитализаций остается стабильным и даже снижается. Судя по всему, высокий уровень заболеваемости пока не приводит к перегрузке системы здравоохранения.
Иностранные бизнес-идеи на просторах ШвейцарииКакие бизнес-идеи, с успехом реализованные за рубежом, можно использовать в Конфедерации, учитывая интересы ее населения и особенности местного рынка? Комментарии швейцарских экспертов.
Старые швейцарские франки можно будет обменять в любое времяФедеральный совет принял решение об отмене 20-летнего срока обмена вышедших из обращения банкнот. Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года и коснется купюр шестой и последующих серий.
Covid-19: неделя рекордовКоличество зарегистрированных инфекций в Швейцарии продолжает расти, но число госпитализаций остается стабильным и даже снижается. Судя по всему, высокий уровень заболеваемости пока не приводит к перегрузке системы здравоохранения.
Cамый красивый восход солнца в ШвейцарииМы продолжаем рассказывать об истории туризма в Швейцарии благодаря интересным находкам нашего постоянного автора Натальи Бегловой.