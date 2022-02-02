Экономика Арендное жилье в Швейцарии: цены растут, но не везде Заррина Салимова, Женева За последние пять лет плата за съемное жилье выросла во многих крупных швейцарских городах, причем больше всего подорожали квартиры в Женеве и Цюрихе. Однако в некоторых небольших городах, таких как Лугано и Биль, арендная плата остается стабильной или даже снижается. подробнее