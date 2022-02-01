Архитектор Леонид Слонимский родился в 1987 году в Москве, живёт в Цюрихе. Партнёр-основатель архитектурного бюро «КОСМОС» (k-s-m-s.com) и педагог - преподает в Женевском университете искусства и дизайна (HEAD Genève), в Венском технологическом университете и в МАРШе, Московской Архитектурной Школе.

Леонид живёт в Швейцарии более 10 лет, до этого жил и работал в разных городах: в Москве (здесь учился в МАРХИ); в Нью-Йорке (здесь закончил магистратуру в Колумбийском Университете и поработал в бюро Рема Колхаса ОМА; в Базеле (здесь работал архитектором в бюро прицкеровских лауреатов Herzog & de Meuron); в Бангкоке (здесь работал профессором в Королевском Университете Чулалонгкорна); в Женеве и Токио.

Основанное Леонидом бюро «КОСМОС» работает между Москвой и Цюрихом, ведёт проекты в России, Швейцарии и других странах. Бюро отмечено многочисленными наградами, в частности «Prix de Genève», призом Женевы за лучшую экспериментальную архитектуру; его проекты выставлялись на Венецианской Биеннале и в Швейцарском музее архитектуры.

Леонид много путешествует (в том числе на мотоцикле) по Швейцарии и пишет заметки об архитектуре в своём инстаграме @slon1slon. #schweizbyslon