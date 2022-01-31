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вторник, 1 февраля 2022 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Рекорд швейцарского экспорта в 2021 году

Лейла Бабаева, Берн

В прошлом году экспорт Конфедерации вырос на 15,2% по сравнению с 2020 годом, общая сумма составила 259,5 млрд франков, что является рекордом, отмечается в коммюнике федерального управления таможни и безопасности границ (OFDF/BAZG). Параллельно импорт увеличился на 10,1% (200,8 млрд).

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Культура

Кто такая Габриэле Мюнтер?

Заррина Салимова, Берн

В Центре Пауля Клее в Берне открылась первая в Швейцарии крупная ретроспектива работ соосновательницы творческого объединения «Синий всадник», одной из главных представительниц немецкого экспрессионизма, а также многолетней спутницы Василия Кандинского.

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