Главное на сегодня.
Covid-19: ограничения остаются в силеУдаленная работа, сокращение срока действия «санитарных паспортов», новые правила въезда в страну – рассказываем о последних решениях Федерального совета.
Вкусные новости от Gault&MillauВ очередном выпуске знаменитого гастрономического гида – Gault&Millau 2022 – подробно описаны 390 ресторанов Конфедерации, в том числе 48 новых в Романдской Швейцарии, что в два раза больше среднего значения за последние 20 лет.
Казахстан зажигаетПоказом фильма режиссера Айжан Касымбек «Огонь» открылся вчера в Женеве ежегодный кинофестиваль Black Movie.
Старые швейцарские франки можно будет обменять в любое времяФедеральный совет принял решение об отмене 20-летнего срока обмена вышедших из обращения банкнот. Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года и коснется купюр шестой и последующих серий.
Пестициды в швейцарском хлебеПо результатам лабораторного анализа 28 видов хлеба из швейцарских супермаркетов Migros, Aldi, Coop и Lidl, в пяти образцах найдены вещества, которые, предположительно, нарушают работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.
Cамый красивый восход солнца в ШвейцарииМы продолжаем рассказывать об истории туризма в Швейцарии благодаря интересным находкам нашего постоянного автора Натальи Бегловой.