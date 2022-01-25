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вторник, 25 января 2022 года   

Главное на сегодня.
Образование и наука

Говорить по-английски без акцента

Лейла Бабаева, Маунтин-Вью - Лозанна

Калифорнийский стартап Sanas разработал приложение, в реальном времени устраняющее акцент англоязычного человека с целью облегчить взаимопонимание. Швейцарские специалисты прокомментировали новшество.

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Культура

Джорджия О’Кифф: проникнуть в суть вещей

Заррина Салимова, Базель

В Фонде Бейлера в Базеле открылась выставка работ Джорджии О’Кифф, одной из самых значительных представительниц современного американского искусства. Ретроспектива предоставляет европейской публике редкую возможность познакомиться с картинами художницы, которые нечасто выставляются за пределами США.

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