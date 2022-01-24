Несколько дней назад в книжных магазинах Швейцарии и Франции появился роман «Чистилище», вышедший в лозаннском издательстве Noir sur Blanc. Его автор – русский писатель, живущий в Париже. Мы побеседовали с ним о жизни и смерти, о «менопаузе души», о сумасшествии и любви. Встречайте автора!