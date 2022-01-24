Главное на сегодня.
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Образование и наука
Говорить по-английски без акцентаЛейла Бабаева, Маунтин-Вью - Лозанна
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Калифорнийский стартап Sanas разработал приложение, в реальном времени устраняющее акцент англоязычного человека с целью облегчить взаимопонимание. Швейцарские специалисты прокомментировали новшество.
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Культура
Джорджия О’Кифф: проникнуть в суть вещейЗаррина Салимова, Базель
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В Фонде Бейлера в Базеле открылась выставка работ Джорджии О’Кифф, одной из самых значительных представительниц современного американского искусства. Ретроспектива предоставляет европейской публике редкую возможность познакомиться с картинами художницы, которые нечасто выставляются за пределами США.
Covid-19: ограничения остаются в силеУдаленная работа, сокращение срока действия «санитарных паспортов», новые правила въезда в страну – рассказываем о последних решениях Федерального совета.
Вкусные новости от Gault&MillauВ очередном выпуске знаменитого гастрономического гида – Gault&Millau 2022 – подробно описаны 390 ресторанов Конфедерации, в том числе 48 новых в Романдской Швейцарии, что в два раза больше среднего значения за последние 20 лет.
Дмитрий Бортников: «Наша жизнь – это жизнь без зонтика»Несколько дней назад в книжных магазинах Швейцарии и Франции появился роман «Чистилище», вышедший в лозаннском издательстве Noir sur Blanc. Его автор – русский писатель, живущий в Париже. Мы побеседовали с ним о жизни и смерти, о «менопаузе души», о сумасшествии и любви. Встречайте автора!
Cамый красивый восход солнца в ШвейцарииМы продолжаем рассказывать об истории туризма в Швейцарии благодаря интересным находкам нашего постоянного автора Натальи Бегловой.
Старые швейцарские франки можно будет обменять в любое времяФедеральный совет принял решение об отмене 20-летнего срока обмена вышедших из обращения банкнот. Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года и коснется купюр шестой и последующих серий.
Пестициды в швейцарском хлебеПо результатам лабораторного анализа 28 видов хлеба из швейцарских супермаркетов Migros, Aldi, Coop и Lidl, в пяти образцах найдены вещества, которые, предположительно, нарушают работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.