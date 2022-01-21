Главное на сегодня.
Пестициды в швейцарском хлебеПо результатам лабораторного анализа 28 видов хлеба из швейцарских супермаркетов Migros, Aldi, Coop и Lidl, в пяти образцах найдены вещества, которые, предположительно, нарушают работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.
Covid-19: ограничения остаются в силеУдаленная работа, сокращение срока действия «санитарных паспортов», новые правила въезда в страну – рассказываем о последних решениях Федерального совета.
ОБСЕ, Швейцария и УкраинаСостоявшиеся на прошлой неделе переговоры о гарантиях безопасности в Европе пока не дали конкретных результатов. Значит ли это, что стороны так и не придут к компромиссу? Возможно, достигнуть прогресса в переговорах поможет Берн.
Пестициды в швейцарском хлебеПо результатам лабораторного анализа 28 видов хлеба из швейцарских супермаркетов Migros, Aldi, Coop и Lidl, в пяти образцах найдены вещества, которые, предположительно, нарушают работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.
Cамый красивый восход солнца в ШвейцарииМы продолжаем рассказывать об истории туризма в Швейцарии благодаря интересным находкам нашего постоянного автора Натальи Бегловой.
Казахстан зажигаетПоказом фильма режиссера Айжан Касымбек «Огонь» открылся вчера в Женеве ежегодный кинофестиваль Black Movie.