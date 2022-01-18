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среда, 19 января 2022 года   

Главное на сегодня.
Наши люди

Дмитрий Бортников: «Наша жизнь – это жизнь без зонтика»

Надежда Сикорская, Париж-Женева

Несколько дней назад в книжных магазинах Швейцарии и Франции появился роман «Чистилище», вышедший в лозаннском издательстве Noir sur Blanc. Его автор – русский писатель, живущий в Париже. Мы побеседовали с ним о жизни и смерти, о «менопаузе души», о сумасшествии и любви. Встречайте автора!

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Жизнь в Швейцарии

Швейцарский знак качества для сайтов

Заррина Салимова, Женева

В Швейцарии запущен лейбл Digital Trust Label, с помощью которого интернет-пользователи смогут идентифицировать надежных поставщиков цифровых услуг.

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