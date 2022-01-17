Дорогие читатели! Мы очень довольны результатами первой недели после введения платного контента - читателей, ценящих наш труд, больше, чем мы предполагали! Надеемся, примеру тех, кто уже облегчил себе жизнь, оформив годовую рассылку, последуют и другие. Хорошой всем недели!
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Наши люди
Дмитрий Бортников: «Наша жизнь – это жизнь без зонтика»Надежда Сикорская, Париж-Женева
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Несколько дней назад в книжных магазинах Швейцарии и Франции появился роман «Чистилище», вышедший в лозаннском издательстве Noir sur Blanc. Его автор – русский писатель, живущий в Париже. Мы побеседовали с ним о жизни и смерти, о «менопаузе души», о сумасшествии и любви. Встречайте автора!
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Жизнь в Швейцарии
Швейцарский знак качества для сайтовЗаррина Салимова, Женева
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В Швейцарии запущен лейбл Digital Trust Label, с помощью которого интернет-пользователи смогут идентифицировать надежных поставщиков цифровых услуг.
Covid-19: Берн сокращает длительность изоляции и карантинаФедеральный совет предлагает также продлить до конца марта действующие сейчас ограничения, а также сократить срок действия «санитарных паспортов» до 270 дней.
Пестициды в швейцарском хлебеПо результатам лабораторного анализа 28 видов хлеба из швейцарских супермаркетов Migros, Aldi, Coop и Lidl, в пяти образцах найдены вещества, которые, предположительно, нарушают работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.
Cамый красивый восход солнца в ШвейцарииМы продолжаем рассказывать об истории туризма в Швейцарии благодаря интересным находкам нашего постоянного автора Натальи Бегловой.
Cамый красивый восход солнца в ШвейцарииМы продолжаем рассказывать об истории туризма в Швейцарии благодаря интересным находкам нашего постоянного автора Натальи Бегловой.
Политический кризис в Казахстане - последствия для ШвейцарииПротесты в Казахстане могут оказать влияние на энергоснабжение в Швейцарии, так как центральноазиатская республика является одним из самых крупных экспортеров нефти и урана в мире.
Пестициды в швейцарском хлебеПо результатам лабораторного анализа 28 видов хлеба из швейцарских супермаркетов Migros, Aldi, Coop и Lidl, в пяти образцах найдены вещества, которые, предположительно, нарушают работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.