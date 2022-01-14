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Политический кризис в Казахстане - последствия для ШвейцарииПротесты в Казахстане могут оказать влияние на энергоснабжение в Швейцарии, так как центральноазиатская республика является одним из самых крупных экспортеров нефти и урана в мире.
Covid-19: Берн сокращает длительность изоляции и карантинаФедеральный совет предлагает также продлить до конца марта действующие сейчас ограничения, а также сократить срок действия «санитарных паспортов» до 270 дней.
От нежелания вакцинироваться до экстремизма – один шаг?Усталость от нескончаемой пандемии коронавируса и связанной с ней неуверенностью в завтрашнем дней перерастает у некоторых в агрессию, привлекающую внимание служб безопасности.
Политический кризис в Казахстане - последствия для ШвейцарииПротесты в Казахстане могут оказать влияние на энергоснабжение в Швейцарии, так как центральноазиатская республика является одним из самых крупных экспортеров нефти и урана в мире.
Чем страшны триплоидные устрицы?Благодаря усилиям французских ученых устриц можно есть круглый год, так как триплоидные моллюски (с тремя наборами хромосом) не размножаются и не содержат терпких молок с мая по август, при этом растут гораздо быстрее «классических» диплоидных.
Cамый красивый восход солнца в ШвейцарииМы продолжаем рассказывать об истории туризма в Швейцарии благодаря интересным находкам нашего постоянного автора Натальи Бегловой.