Швейцарский стиль

Заррина Салимова, Цюрих

Согласно новому исследованию Credit Suisse о перспективах развития розничной торговли, швейцарские ритейлеры неоднозначно относятся к специальным дням распродаж. Эти акции пользуются все большей популярностью в Швейцарии, и многие потребители знают о них. Тем не менее, скидками пользуется лишь меньшинство людей, в основном молодежь.