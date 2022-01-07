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Швейцарский стиль
А если «Черную пятницу» взять и отменить?Заррина Салимова, Цюрих
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Согласно новому исследованию Credit Suisse о перспективах развития розничной торговли, швейцарские ритейлеры неоднозначно относятся к специальным дням распродаж. Эти акции пользуются все большей популярностью в Швейцарии, и многие потребители знают о них. Тем не менее, скидками пользуется лишь меньшинство людей, в основном молодежь.
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Культура
Жан Дюбюффе, ретроспективаНадежда Сикорская, Мартиньи
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Фонд Джанадда в Мартиньи в сотрудничестве с парижским Центром Помпиду представляет масштабную выставку французского художника и скульптора, первого теоретика «брутального искусства».
Covid-19: в новый год с новыми рекордамиВ конце прошлой недели в Швейцарии впервые с начала пандемии были зарегистрированы более 19 000 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Распространение варианта Omicron и возможное введение новых ограничений стали темами внеочередного заседания Федерального совета.
Covid-19: две трети заражений вызваны ОмикрономРост заражений, ситуация в больницах, меры по ограничению циркуляции вируса в школах – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
В Тичино продают дома за один франкВ муниципалитете Гамбароньо можно приобрести обветшалый каменный дом за символическую сумму, однако желающим купить такую недвижимость придется выполнить ряд требований властей.
Чем страшны триплоидные устрицы?Благодаря усилиям французских ученых устриц можно есть круглый год, так как триплоидные моллюски (с тремя наборами хромосом) не размножаются и не содержат терпких молок с мая по август, при этом растут гораздо быстрее «классических» диплоидных.
Собственное жилье в Швейцарии по зубам не всемНа фоне постоянно растущих цен и ужесточения правил, покупка жилья становится привилегией, которой все чаще оказываются лишены представители среднего класса.
Covid-19: ревакцинация рекомендована для всехФедеральное управление здравоохранения (OFSP) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) скорректировали свои рекомендации: бустер с помощью мРНК-вакцины теперь рекомендуется всем людям старше 16 лет через четыре месяца после основной иммунизации, а не через полгода.