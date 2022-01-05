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Новые швейцарские законы в 2022 годуНовые меры против домашнего насилия, усиление наблюдения со стороны федеральной полиции и т.д. – обзор изменений в законодательстве Конфедерации.
Covid-19: в новый год с новыми рекордамиВ конце прошлой недели в Швейцарии впервые с начала пандемии были зарегистрированы более 19 000 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Распространение варианта Omicron и возможное введение новых ограничений стали темами внеочередного заседания Федерального совета.
Тигр – наш ласковый и нежный зверь. На целый годРедакция Нашей Газеты адресует своим читателям традиционные предновогодние поздравления и самые добрые пожелания. Дальше – подробнее.
Собственное жилье в Швейцарии по зубам не всемНа фоне постоянно растущих цен и ужесточения правил, покупка жилья становится привилегией, которой все чаще оказываются лишены представители среднего класса.
Covid-19: ревакцинация рекомендована для всехФедеральное управление здравоохранения (OFSP) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) скорректировали свои рекомендации: бустер с помощью мРНК-вакцины теперь рекомендуется всем людям старше 16 лет через четыре месяца после основной иммунизации, а не через полгода.
Чем страшны триплоидные устрицы?Благодаря усилиям французских ученых устриц можно есть круглый год, так как триплоидные моллюски (с тремя наборами хромосом) не размножаются и не содержат терпких молок с мая по август, при этом растут гораздо быстрее «классических» диплоидных.