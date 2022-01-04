Сотрудникам редакции Нашей Газеты очень приятно, что число читателей, оформивших годовую подписку, гарантировав себе ежедневные встречи с нами, а нам - ощущение независимости и защищенности, растет. Тем, у кого руки до этого пока не дошли, напоминаем, что до конца этой недели вы можете воспользоваться скидкой. Торопитесь!