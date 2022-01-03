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понедельник, 3 января 2022 года   

С Новым годом, дорогие читатели! Надеемся, все вы отлично провели праздники и либо бодро начинаете трудовую неделю, либо еще активно отдыхаете.

Редакция Нашей Газеты искренне благодарит тех, что уже оформил годовую подписку, гарантировав себе ежедневные встречи с нами, а нам - ощущение независимости и защищенности. Тем, у кого руки до этого пока не дошли, напоминаем, что до конца этой недели вы можете воспользоваться скидкой.

Пусть понедельник не будет для вас тяжелым!


 

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