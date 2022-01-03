С Новым годом, дорогие читатели! Надеемся, все вы отлично провели праздники и либо бодро начинаете трудовую неделю, либо еще активно отдыхаете.
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Пусть понедельник не будет для вас тяжелым!
Новые швейцарские законы в 2022 годуНовые меры против домашнего насилия, усиление наблюдения со стороны федеральной полиции и т.д. – обзор изменений в законодательстве Конфедерации.
Оптимистичные поздравления от Федерального советаВ этом году члены правительства Швейцарии по традиции подготовили адресованные населению новогодние открытки, но смысл некоторых из них трудно понять без объяснений. Давайте разбираться.
Covid-19: в новый год с новыми рекордамиВ конце прошлой недели в Швейцарии впервые с начала пандемии были зарегистрированы более 19 000 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Распространение варианта Omicron и возможное введение новых ограничений стали темами внеочередного заседания Федерального совета.
Чем страшны триплоидные устрицы?Благодаря усилиям французских ученых устриц можно есть круглый год, так как триплоидные моллюски (с тремя наборами хромосом) не размножаются и не содержат терпких молок с мая по август, при этом растут гораздо быстрее «классических» диплоидных.
Собственное жилье в Швейцарии по зубам не всемНа фоне постоянно растущих цен и ужесточения правил, покупка жилья становится привилегией, которой все чаще оказываются лишены представители среднего класса.
Covid-19: ревакцинация рекомендована для всехФедеральное управление здравоохранения (OFSP) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) скорректировали свои рекомендации: бустер с помощью мРНК-вакцины теперь рекомендуется всем людям старше 16 лет через четыре месяца после основной иммунизации, а не через полгода.