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пятница, 31 декабря 2021 года   

28.12.2021 - 18:54В России ликвидировали международный «Мемориал»

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Тигр – наш ласковый и нежный зверь. На целый год

Надежда Сикорская, Женева

Редакция Нашей Газеты адресует своим читателям традиционные предновогодние поздравления и самые добрые пожелания. Дальше – подробнее.

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