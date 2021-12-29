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среда, 29 декабря 2021 года   

28.12.2021 - 18:54В России ликвидировали международный «Мемориал»

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Культура

Гойя, или любвеобильный Сатурн

Надежда Сикорская, Лозанна

Книга польского автора приоткрывает завесу над неожиданными аспектами личной жизни гениального живописца, о котором, казалось бы, известно все.

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