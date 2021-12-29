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Культура
Гойя, или любвеобильный СатурнНадежда Сикорская, Лозанна
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Книга польского автора приоткрывает завесу над неожиданными аспектами личной жизни гениального живописца, о котором, казалось бы, известно все.
«Русские губы» взбудоражили ШвейцариюМодная техника увеличения губ становится все более популярной среди швейцарок. Специалисты, впрочем, предупреждают, что не стоит доверять кому попало проведение косметических процедур.
Щиты России, санитарный и информационныйНовые санитарные правила, вступающие в силу с 29 декабря, беспокоят швейцарское деловое сообщество не меньше, чем огромные штрафы, наложенные на американские IT-корпорации.
70 миллионов долларов для Гульнары КаримовойАдвокаты дочери бывшего президента Узбекистана добились возвращения нескольких десятков миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовных дел об отмывании денег в Швейцарии.
Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.
Covid-19: ревакцинация рекомендована для всехФедеральное управление здравоохранения (OFSP) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) скорректировали свои рекомендации: бустер с помощью мРНК-вакцины теперь рекомендуется всем людям старше 16 лет через четыре месяца после основной иммунизации, а не через полгода.
Собственное жилье в Швейцарии по зубам не всемНа фоне постоянно растущих цен и ужесточения правил, покупка жилья становится привилегией, которой все чаще оказываются лишены представители среднего класса.