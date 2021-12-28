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вторник, 28 декабря 2021 года   

Главное на сегодня.
Политика

Оптимистичные поздравления от Федерального совета

Лейла Бабаева, Берн

В этом году члены правительства Швейцарии по традиции подготовили адресованные населению новогодние открытки, но смысл некоторых из них трудно понять без объяснений. Давайте разбираться.

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