Главное на сегодня.
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Швейцарский стиль
«Русские губы» взбудоражили ШвейцариюЗаррина Салимова, Лозанна
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Модная техника увеличения губ становится все более популярной среди швейцарок. Специалисты, впрочем, предупреждают, что не стоит доверять кому попало проведение косметических процедур.
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Жизнь в Швейцарии
Рождество в ЗолотурнеЛейла Бабаева, Золотурн
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Праздничное освещение улиц, рождественский рынок, запах горячих каштанов и общая атмосфера праздника – добро пожаловать в Золотурн, во время прогулок по которому невольно начинаешь мечтать.
Covid-19: какие правила действуют с сегодняшнего дня?С 20 декабря доступ во многие места в Швейцарии возможен только для вакцинированных и переболевших коронавирусом, а работа из дома снова становится обязательной.
Covid-19: ревакцинация рекомендована для всехФедеральное управление здравоохранения (OFSP) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) скорректировали свои рекомендации: бустер с помощью мРНК-вакцины теперь рекомендуется всем людям старше 16 лет через четыре месяца после основной иммунизации, а не через полгода.
Собственное жилье в Швейцарии по зубам не всемНа фоне постоянно растущих цен и ужесточения правил, покупка жилья становится привилегией, которой все чаще оказываются лишены представители среднего класса.
Covid-19: ревакцинация рекомендована для всехФедеральное управление здравоохранения (OFSP) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) скорректировали свои рекомендации: бустер с помощью мРНК-вакцины теперь рекомендуется всем людям старше 16 лет через четыре месяца после основной иммунизации, а не через полгода.
Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.
Собственное жилье в Швейцарии по зубам не всемНа фоне постоянно растущих цен и ужесточения правил, покупка жилья становится привилегией, которой все чаще оказываются лишены представители среднего класса.