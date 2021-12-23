Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 23 декабря 2021 года   

Главное на сегодня.
Швейцарский стиль

«Русские губы» взбудоражили Швейцарию

Заррина Салимова, Лозанна

Модная техника увеличения губ становится все более популярной среди швейцарок. Специалисты, впрочем, предупреждают, что не стоит доверять кому попало проведение косметических процедур.

подробнее

Жизнь в Швейцарии

Рождество в Золотурне

Лейла Бабаева, Золотурн

Праздничное освещение улиц, рождественский рынок, запах горячих каштанов и общая атмосфера праздника – добро пожаловать в Золотурн, во время прогулок по которому невольно начинаешь мечтать.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.96
CHF-RUB 79.79

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: какие правила действуют с сегодняшнего дня?

 С 20 декабря доступ во многие места в Швейцарии возможен только для вакцинированных и переболевших коронавирусом, а работа из дома снова становится обязательной.

Всего просмотров: 2,328

Covid-19: ревакцинация рекомендована для всех

 Федеральное управление здравоохранения (OFSP) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) скорректировали свои рекомендации: бустер с помощью мРНК-вакцины теперь рекомендуется всем людям старше 16 лет через четыре месяца после основной иммунизации, а не через полгода.

Всего просмотров: 1,143

Собственное жилье в Швейцарии по зубам не всем

 На фоне постоянно растущих цен и ужесточения правил, покупка жилья становится привилегией, которой все чаще оказываются лишены представители среднего класса.

Всего просмотров: 865
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: ревакцинация рекомендована для всех

 Федеральное управление здравоохранения (OFSP) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) скорректировали свои рекомендации: бустер с помощью мРНК-вакцины теперь рекомендуется всем людям старше 16 лет через четыре месяца после основной иммунизации, а не через полгода.

Всего просмотров: 1,143

Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?

 Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.

Всего просмотров: 2,355

Собственное жилье в Швейцарии по зубам не всем

 На фоне постоянно растущих цен и ужесточения правил, покупка жилья становится привилегией, которой все чаще оказываются лишены представители среднего класса.

Всего просмотров: 865
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top