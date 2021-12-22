Главное на сегодня.
Covid-19: какие правила действуют с сегодняшнего дня?С 20 декабря доступ во многие места в Швейцарии возможен только для вакцинированных и переболевших коронавирусом, а работа из дома снова становится обязательной.
UBS – Франция: символическая победа швейцарского банкаНаша Газета рассказывала о том, что швейцарский банк UBS приговорили во Франции к рекордному штрафу за помощь богатым клиентам в уклонении от уплаты налогов. 13 декабря 2021 года Парижский апелляционный суд снизил сумму штрафа почти в тысячу раз, но это еще не все…
Covid-19: ревакцинация рекомендована для всехФедеральное управление здравоохранения (OFSP) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) скорректировали свои рекомендации: бустер с помощью мРНК-вакцины теперь рекомендуется всем людям старше 16 лет через четыре месяца после основной иммунизации, а не через полгода.
Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.
Образ жизни – это медицина будущегоИнститут Nescens клиники Женолье представляет свою новейшую разработку – программу Cure Reset.
Covid-19: ревакцинация рекомендована для всехФедеральное управление здравоохранения (OFSP) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) скорректировали свои рекомендации: бустер с помощью мРНК-вакцины теперь рекомендуется всем людям старше 16 лет через четыре месяца после основной иммунизации, а не через полгода.