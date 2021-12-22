Наша Газета рассказывала о том, что швейцарский банк UBS приговорили во Франции к рекордному штрафу за помощь богатым клиентам в уклонении от уплаты налогов. 13 декабря 2021 года Парижский апелляционный суд снизил сумму штрафа почти в тысячу раз, но это еще не все…