Главное на сегодня.
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Культура
Об ангелах, яйцах и Бернском собореЗаррина Салимова, Берн
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До 25 января в бернской галерее ToBe можно увидеть первую швейцарскую выставку родившегося в Азербайджане и живущего в США художника Стасса Шпанина.
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Политика
Права мозга, и как их защитить?Лейла Бабаева, Лозанна
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Запись снов в популярных видеоформатах, чтение мыслей и передача в мозг изображений предметов, которых на самом деле нет в окружающей обстановке – все это не за горами, поэтому многие эксперты говорят о необходимости законодательно защитить, пока не поздно, права мозга, или нейроправа.
Covid-19: какие правила действуют с сегодняшнего дня?С 20 декабря доступ во многие места в Швейцарии возможен только для вакцинированных и переболевших коронавирусом, а работа из дома снова становится обязательной.
UBS – Франция: символическая победа швейцарского банкаНаша Газета рассказывала о том, что швейцарский банк UBS приговорили во Франции к рекордному штрафу за помощь богатым клиентам в уклонении от уплаты налогов. 13 декабря 2021 года Парижский апелляционный суд снизил сумму штрафа почти в тысячу раз, но это еще не все…
Мануэль Эмш: швейцарец в нашей «Ракете»Принято считать, что россияне стремятся работать в Швейцарии. Но есть примеры и обратного. Наш сегодняшний гость – один из них.
Образ жизни – это медицина будущегоИнститут Nescens клиники Женолье представляет свою новейшую разработку – программу Cure Reset.
Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.
Рецепты для гурманов от женевского музеяЖеневский музей Ариана выпустил книгу рецептов Les Delices de l’Ariana, предназначенную для самой широкой публики. Расскажем историю подготовки издания и приведем несколько «вкусных» цитат.