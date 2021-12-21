Политика Права мозга, и как их защитить? Лейла Бабаева, Лозанна Запись снов в популярных видеоформатах, чтение мыслей и передача в мозг изображений предметов, которых на самом деле нет в окружающей обстановке – все это не за горами, поэтому многие эксперты говорят о необходимости законодательно защитить, пока не поздно, права мозга, или нейроправа. подробнее